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На автодороге Киев - Чернигов в Козелецком районе неизвестные в масках ограбили водителя грузового автомобиля с двумя пассажирами. Как сообщает полиции Черниговской области, это произошло в среду, 1 ноября, вечером.

Как объяснили правоохранителям пострадавшие, они возвращались с грузом хозяйственных товаров в Чернигов. Около 22:00, как только автомобиль въехал на территорию Черниговской области, пробилось колесо. Водитель остановил машину для ремонта.

В это время рядом с грузовиком затормозила попутная легковушка. Оттуда выбежали четверо молодых людей в масках и с пистолетом. Для устрашения, они сделали несколько выстрелов по кабине транспортного средства пострадавших (предварительно из травматического оружия).

После этого нападавшие заставили путников выйти из машины и начали требовать деньги. Получив портативный сейф с деньгами и отобрав мобильные телефоны у всех пострадавших, злоумышленники скрылись с места происшествия своим автомобилем.

После получения сообщения о разбойном нападении полиция Черниговщины немедленно ввела в действие план «Перехват», ориентировала коллег из соседних областей на задержание автомобиля нападавших.

Информация о преступлении внесена в Единый реестр досудебных расследований. Полиция открыла уголовное производство по ч.2 статьи 187 Уголовного кодекса Украины (разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до десяти лет с конфискацией имущества.

Работа по раскрытию этого преступления находится на контроле руководства Главного управления Нацполиции в Черниговской области.
ForUm

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