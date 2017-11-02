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Высший специализированный суд Украины перенес заседание по делу пограничника Сергея Колмогорова, приговоренного к 13 годам тюрьмы за стрельбу по автомобилю, который не остановился на блокпосту, на понедельник, 6 ноября. Это связано с тем, что Генпрокуратуре необходимо было уточнить свою позицию в суде, заявил нардеп Игорь Луценко после совещания у генпрокурора по данному делу. 

Украина и Объединенные Арабские Эмираты договорились о введении безвизового режима с декабря 2017 года. 

Сотрудники СБУ задержали в Киеве россиянина с «коктейлями Молотова» в форме Нацполиции.

Украина начнет производство собственных боеприпасов. 

Российская хакерская группа Fancy Bear, кроме атак на почту Хиллари Клинтон, пыталась взломать ящики украинских политиков и российских оппозиционеров.

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Покровском районе Донецкой области диверсанта террористической организации «ДНР» во время закладки взрывчатки на одну из подстанций железной дороги.

Украина готова предоставить США имеющуюся у нее информацию, которая может помочь расследованию дела экс-главы предвыборного штаба американского президента Дональда Трампа Пола Манафорта.

Соломенский райсуд Киева отклонил ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры и отпустил экс-замглавы МВД Сергея Чеботаря под личное обязательство.

Экс-глава Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили обжаловал в суде решение Государственной миграционной службы Украины о непредоставлении ему статуса беженца. 
ForUm

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