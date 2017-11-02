также в разделеПроисшествия
В Гданьске неизвестный зарезал украинца 47
На Донетчине задержали диверсанта, пытавшегося взорвать подстанцию 65
За прошлые сутки в пожарах погибло рекордное число украинцев 44
В Одессе сгорел корпус санатория 32
За прошлые сутки в зоне АТО погиб 1 военный, еще 1 – ранен 69
В зоне АТО погиб майор Нацгвардии 122
Футбольные фанаты разгромили известный харьковский паб 134
В Хмельницком на пожаре центра психологической реабилитации спасли 38 детей 38
Сутки в АТО: Один военный погиб, 5 – ранены 41
Боевики расстреляли на блокпосту гражданский автомобиль, есть жертвы 66
В «Борисполе» самолет столкнулся с грузовиком 85
За прошлые стуки в зоне АТО – 10 обстрелов, ранен 1 военный 31
Под Киевом убили Амину Окуеву 420
На Полтавщине бывший и действующий полицейские торговали оружием 47
Под Киевом столкнулись маршрутки: 6 пострадавших 45
Под Киевом от взрыва гранаты пострадали мать и сын 50
Стихия в Украине: Поваленные деревья придавили водителя и травмировали ребенка 61
Взрыв снаряда на Харьковщине унес жизнь мужчины 76

Прокуратура польского Гданьска подозревает четверых граждан Украины в убийстве своего соотечественника в Польше. Об этом сообщил официальный представитель Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич.

«По информации полиции города Гданьска, 1 ноября 2017 года в Гданьске убит гражданин Украины, который проживал в этом же городе», - сообщил дипломат.

«Решением прокурора прокуратуры города Гданьска задержаны до выяснения обстоятельств и причин этого трагического случая четверо граждан Украины, которых подозревают в убийстве соотечественника. Производство по делу осуществляет комендатура полиции города Гданьска», - сказал Кирилич, сообщает УНИАН.

По словам дипломата, консульство Украины в Гданьске поддерживает постоянный контакт с компетентными органами этого города и держит этот вопрос на особом контроле.

Напомним, 1 ноября В Гданьске неизвестный напал с ножом на 49-летнего украинца. В результате нанесенных четырех ударов мужчина скончался. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

20
Теги