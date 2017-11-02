Прокуратура польского Гданьска подозревает четверых граждан Украины в убийстве своего соотечественника в Польше. Об этом сообщил официальный представитель Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич.

«По информации полиции города Гданьска, 1 ноября 2017 года в Гданьске убит гражданин Украины, который проживал в этом же городе», - сообщил дипломат.

«Решением прокурора прокуратуры города Гданьска задержаны до выяснения обстоятельств и причин этого трагического случая четверо граждан Украины, которых подозревают в убийстве соотечественника. Производство по делу осуществляет комендатура полиции города Гданьска», - сказал Кирилич, сообщает УНИАН.

По словам дипломата, консульство Украины в Гданьске поддерживает постоянный контакт с компетентными органами этого города и держит этот вопрос на особом контроле.

Напомним, 1 ноября В Гданьске неизвестный напал с ножом на 49-летнего украинца. В результате нанесенных четырех ударов мужчина скончался.