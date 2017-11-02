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Вчера, 1 ноября, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины и под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали председателя хозяйственного суда Сумской области во время получения неправомерной выгоды в размере 26,6 тыс. долл., сообщили ForUm’у в пресс-службе НАБУ.

По версии следствия, судья требовал деньги за вынесение решения в хозяйственном деле в интересах строительной компании.

Председателя суда задержали в порядке ст. 482 Уголовно-процессуального кодекса Украины по подозрению в совершении преступления, квалифицированного по ч.4 ст.368 Уголовного кодекса Украины («Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом»).

По месту работы и жительства судьи проводятся неотложные следственные действия. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении.
ForUm

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