За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 17 раз нарушили перемирие, один украинский военный погиб, еще один – был ранен, еще один защитник получил боевую травму, сообщает пресс-центр штаба АТО.

«Прошлые сутки на Донбассе завершилась без существенных изменений в обстановке. Российско-оккупационные группировки продолжали обстреливать позиции сил АТО, одиночно применяя запрещено вооружения. В то же время стоит отметить, что во второй половине суток несколько увеличилась активность противника на луганском направлении», – говорится в сообщении.

Так, по данным штаба, вечером боевики 4 раза били по нашим позициям неподалеку Крымского, используя весь спектр пехотного вооружения и минометы калибра 82 миллиметра. Бойцы АТО симметрично отвечали врагу. В результате противостояния около 23 часов получил боевую травму один украинский защитник. Кроме того, после 18 часов оккупанты выпустили 8 мин калибра 120 миллиметров на подступах к Троицкому.

На приморском направлении вечером наемники почти час вели огонь из противотанковых гранатометов и стрелкового оружия по опорным пунктам украинской армии у Старограновки. Также, по уточненным данным, вчера днем ​​в результате подрыва на взрывном устройстве погиб один военнослужащий Национальной гвардии Украины, а еще один получил тяжелые ранения.

На донецком направлении «горячей точкой» и далее остается авдеевская промзона. Здесь вечером противник несколько часов бил из разных видов гранатометов по нашим позициям. Под огонь из этого же оружия в конце суток попали и защитники Луганского и Майорска.

В штабе подчеркнули, что Вооруженные силы Украины 13 раз огнем жестко подавляли активность врага.