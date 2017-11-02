В Харькове в матче 4-го тура Лиги чемпионов УЕФА, в котором донецкий «Шахтер» обыграл голландский «Фейеноорд» из Роттердама, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч завершился со счетом 3:1.

Игра в Харькове очень напоминала по своему сценарию матч двухнедельной давности в Роттердаме. «Фейеноорд», вновь открыл счет, когда на 12-й минуте отличился Никола Йоргенсен. Впрочем, спустя 2 минуты, на 14-й, Феррейра сравнял результат, а спустя еще 3 минуты - на 17-й, Марлос вывел «Шахтер» вперед, сообщает УНИАН.

Оставшиеся полчаса первого тайма и половина второго тайма прошли в безрезультативной борьбе. А на 68-й минуте Марлос сделал дубль - 3:1 - красивая и заслуженная победа горняков.

В параллельной игре в Неаполе местный «Наполи» проиграл «Манчестер Сити» (2:4) и позволил чемпиону Украины оторваться в турнирной таблице на 6 очков.