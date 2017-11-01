также в разделеОбщество
1 ноября. Картина дня 17
Суд отпустил сына Авакова под личное обязательство 26
Киевлян призвали не ездить на личных авто во время снегопадов 19
Осужденным запретили посещать соцсети и порносайты 17
Россиянину дали 3 года тюрьмы якобы за службу в «Азове» 15
Призыв в армию выполнен на 70% 23
Каськив перечислил в госбюджет 7,5 миллиона ущерба 47
САП: Рюкзаки для Нацгвардии продали в 5 раз дороже себестоимости 39
Луценко: Каськив отказался от сделки со следствием 42
Захват в/ч в Одессе: В ВСУ вступились за задержанного командира 56
НАПК не нашло e-деклараций с признаками незаконного обогащения 30
Каськив обещает возместить государству все убытки 53
Холодницкий запретил разглашать детали дела против сына Авакова 56
ГФС и НАБУ добились ареста 450 миллионов «самого известного контрабандиста» 61
Ходатайство об аресте сына Авакова поступило в суд 182
Задержан организатор мошеннической схемы «ваш родственник в полиции» 88
Госпогранслужба усилила контроль во всех пунктах пропуска 73
Обнародовано фото организатора подрыва полковника СБУ в Мариуполе 123

С 31 октября по 1 ноября розничные цены на бензины и дизельное топливо продолжили рост. Об этом сообщает enkorr со ссылкой на «Консалтинговую группу А-95».

В частности, средняя стоимость бензинов марок А-92 и А-95 выросла на 5 коп./л – до 26,28 грн/л и до 26,99 грн/л, соответственно. Цена бензина А-95+ выросла на 6 коп./л – до 28,08 грн/л.

Стоимость дизтоплива, по состоянию на 1 ноября, составила 24,83 грн/л (+6 коп./л).

В «А-95» отметили, что на станциях сети OKKO все виды бензинов подорожали на 50 коп./л: А-92 – до 27,99 грн/л,  А-95 – до 28,99 грн/л, А-95+ – до 29,99 грн/л и ДТ –до 26,49 грн/л. Также на 50 коп./л подорожали все марки бензинов в сети «Народна»

Такие сети как UPG, KLO, «Катрал», ZOG, «Автотранс» и «БРСМ-Нафта» повысили цены на топливо на 0,09-0,29 грн/л.

Дизельное топливо и бензины начали дорожать с 8 сентября. Тогда цены выросли в среднем на 10 коп./л. Всего с 7 сентября по 1 ноября средняя стоимость бензина марки А-92 выросла на 2,50 грн/л, А-95 – на 2,40 грн/л, А95+ – на 2,38 грн/л, а ДТ прибавило 2,94 грн./л.

На заправках верхнего и нижнего ценового сегмента за этот период топливо подорожало в среднем на 2-2,5 грн/л.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

22
Теги