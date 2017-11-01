также в разделеЭкономика
Большинство пенсионеров получили доплату меньше 200 гривен 42
Госбюджет перевыполнен по доходам на 5% 20
Нацбанк назвал причины падения курса гривни 64
ОПЗ после простоя начал производство карбамида 46
Украина поднялась на 76-е место в рейтинге Doing Business 62
Украинская «дочка» российского «Сбербанка» получила 104 миллиона прибыли 69
Профицит платежного баланса Украины вырос почти до 2 миллиардов 27
С 2014 года Украина проиграла международные суды на 1,5 миллиарда 71
Тарифы на железнодорожные грузоперевозки в Украине выросли на 15% 67
Bitcoin установил новый рекорд стоимости 51
Профицит госбюджета вырос до 15 миллиардов 48
Fitch назвал сумму следующего транша МВФ для Украины 44
Госдолг Украины в сентябре вырос до $77 миллиардов 65
Абромавичус: Украина прошла экономическое дно 83
У Гройсмана долги по зарплатам связали с блокадой Донбасса 99
Гройсман похвастался беспрецедентными объемами ремонтов на дорогах 56
СБУ назвала причины резкого подорожания автогаза 117
НБУ: Инфляция выросла из-за повышения пенсий и «минималки» 69

Объем неработающих кредитов в украинских банках в сентябре снизился на 0,5 п.п. и на 1 октября составил 588,215 миллиарда гривень, или 56,44% общего объема выданных кредитов. Об этом свидетельствуют данные на сайте Национального банка Украины.

По данным НБУ, доля неработающих кредитов в госбанках составила 71,4%, в банках с иностранным капиталом - 46%, с частным капиталом - 25,1%, при этом доля неработающих кредитов в гривне на 1 октября составляет 50,6%, в иностранной валюте - 63%, сообщает УНИАН.

Напомним, по состоянию на июнь доля «плохих» кредитов в банковских портфелях составляла 57%.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

16
Теги