Объем неработающих кредитов в украинских банках в сентябре снизился на 0,5 п.п. и на 1 октября составил 588,215 миллиарда гривень, или 56,44% общего объема выданных кредитов. Об этом свидетельствуют данные на сайте Национального банка Украины.

По данным НБУ, доля неработающих кредитов в госбанках составила 71,4%, в банках с иностранным капиталом - 46%, с частным капиталом - 25,1%, при этом доля неработающих кредитов в гривне на 1 октября составляет 50,6%, в иностранной валюте - 63%, сообщает УНИАН.

Напомним, по состоянию на июнь доля «плохих» кредитов в банковских портфелях составляла 57%.