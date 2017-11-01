«Значительный прогресс» ГФС в борьбе с контрабандными схемами на Киевской таможне, которые реализует в составе организованной преступной группировки известнейший контрабандист Вадим Альперин, абсолютно не мешает продолжению растаможки китайских грузов по заниженной стоимости.

Исполняющий обязанности главы ГФСУ Мирослав Продан заявил на своей странице в Facebook о достижении «значительного прогресса в борьбе с контрабандными схемами на Киевской таможне».

«Поясню, как работала схема. Одесская группировка контрабандистов создала десятки фирм-однодневок с подставными директорами. Эти компании получали большой объем товара из Китая (обувь, ткани, сумки и т.д.). В документах указывали стоимость товара, заниженную в десять, а то и более раз. К примеру, обувь декларировал по $0,5 за кг! Получив декларации с очевидными недостоверными данными, таможенники корректировали таможенную стоимость до уровня, который соответствовал реальной стоимости товара. Но представители одесских компаний, пользуясь 55-й статьей ТКУ, вносили на счета таможни соответствующие финансовые гарантии, что позволяло направить товар в свободный оборот. А далее, эти компании-импортеры обращались в один из одесских судов. И группа судей отменяла решения таможни, фактически обязывая ее растамаживать товар по существенно заниженной стоимости и возвращать импортерам их финансовые гарантии», - написал Продан.

Временный руководитель ГФСУ акцентировал внимание на проведенной НАБУ необычной операции, в результате которой на прошлой неделе на счетах Киевской таможни было арестовано 450 млн грн.

«За одесскими компаниями-однодневками стоит очень влиятельный в Украине клан контрабандистов с миллиардными оборотами, который договаривался и работал при любой власти. Мы впервые начали системно уничтожать этот масштабный бизнес», - резюмировал Продан.

К сожалению, чиновник не ответил в своем посте на главный вопрос, который вот уже несколько дней муссируется в СМИ – почему, несмотря на уголовное производство, арест счетов и принципиальную позицию ГФСУ в этом вопросе, фирмы из группы Альперина, как растамаживали товар по контрабандным схемам, так и продолжают растамаживать?

Как стало известно, в период с 23 по 29 октября 2017 года, на Киевской таможне, ООО «БЕФІНІТ КОМ» оформлены декларации на 29 контейнеров с тканью и 16 контейнеров с обувью по следующим декларациям:

UA100110/2017/109677

UA100110/2017/109682

UA100110/2017/109683

UA100110/2017/109684

UA100110/2017/109686

UA100110/2017/109688

UA100110/2017/109689

UA100110/2017/109690

UA100110/2017/109680

UA100110/2017/110362

UA100110/2017/110372

UA100110/2017/110382

UA100110/2017/110273

UA100110/2017/110282

UA100110/2017/110286

UA100110/2017/110289

UA100110/2017/110290

UA100110/2017/110150

UA100110/2017/110153

UA100110/2017/110161

UA100110/2017/110172

UA100110/2017/110174

UA100110/2017/110176

UA100110/2017/110183

UA100110/2017/110186

UA100110/2017/110194

UA100110/2017/110205

UA100110/2017/110188

UA100110/2017/110218

UA100110/2017/109991

UA100110/2017/109994

UA100110/2017/110038

UA100110/2017/110036

UA100110/2017/110041

UA100110/2017/110042

UA100110/2017/110053

UA100110/2017/110064

UA100110/2017/110067

UA100110/2017/110081

UA100150/2017/76466

UA100080/2017/239290

UA100020/2017/310338

UA100110/2017/146954

UA100010/2017/286577

UA100070/2017/209994

Ткань оформлена по заниженной стоимости - 2,05 $/кг, против 3,75 $/кг средней таможенной ставки для данного вида товара. В итоге, с одного контейнера с тканью ООО «БЕФІНІТ КОМ» недоплатила государству $11760, или $224080 со всей партии ввозимого груза.

Обувные контейнеры задекларированы ООО «БЕФІНІТ КОМ» по цене 0,5 $/кг. Откорректированная таможенниками стоимость составила 4,41 $/кг вместо рекомендованной законодательством максимальной ставки в размере 6,56 $/кг. В итоге, только при оформлении груза импортеры недоплатили государству $4968 c одного контейнера или $79488 со всей партии.

Если же учесть, что схема минимизации таможенных платежей предусматривает возврат через суды разницы между задекларированной фирмами стоимостью обуви и откорректированной таможенными органами ценой, общая сумма недоплаты составит $14005 с одного контейнера или $224080 со всей партии обуви.

Таким образом, на прошлой неделе, группа Альперина потенциально кинула госбюджет на $565120.