Прокуратура задержала и. о. командира воинской части по подозрению в нереагировании на захват воинской части в Одессе. Об этом сообщил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос в ходе брифинга, передает 112 Украина.

«Вчера вечером Военной прокуратурой Одесского гарнизона Южного региона был задержан и. о. командира части подполковник ВСУ, который не принял мер, связанных с применением физической силы, огнестрельного и холодного оружия, как это предусмотрено уставом караульной и постовой службы, что привело к захвату части земельного участка воинской части и нарушению территории военного объекта», - отметил Матиос.

Также главный военный прокурор сообщил о том, что подполковнику, и. о. командира, объявлено подозрение по ч. 3 ст. 426 (умышленное невыполнение военным служебным лицом в условиях особого периода действий, которые он по своим должностным обязанностям должен был выполнить, что повлекло тяжкие последствия).

«Кроме того, задержан и объявлено подозрение военнослужащему по контракту, который, будучи назначенным в суточный наряд дежурным группы хранения авиационной техники, нарушил уставные правила патрулирования и не предпринял мер противодействия неустановленным лицам, которые проникли на территорию. Объявлено подозрение по ч. 2 ст. 418 (нарушение уставных правил патрулирования, повлекшее тяжкие последствия, для предотвращения которым назначено патрулирование, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения)», - добавил Матиос.

«Сейчас объявлены подозрения, оба задержанных доставлены в районный суд Одессы для избрания меры пресечения. Санкция статьи для часового – до 5 лет лишения свободы, для командира, который совершил служебную халатность, – до 7 лет лишения свободы. И так будет всегда, когда отдельно взятый представитель неизвестной расы, нации и ментальности в балаклаве будет поднимать руку на военное имущество ВСУ. А не дай бог представители ВСУ или других военнослужащих, Нацгвардия, пограничники не будут выполнять свои уставные обязанности, мы будем действовать адекватно, безотлагательно, как бы это кому нравилось или не нравилось», - прокомментировали в прокуратуре.

Также Матиос отметил, что на месте этого события был зафиксирован капитан воинской части, который находился на месте конфликта в состоянии алкогольного опьянения. Составлен админпротокол, капитан отстранен от выполнения обязанностей военной службы. Административное производство будет рассмотрено судом сегодня (предусматривает 10 дней гауптвахты за употребление спиртных напитков).

Напомним, 29 октября в ВСУ заявили, что в Одессе 40 человек в балаклавах пытались захватить воинскую часть. Позже полиция опровергла это заявление ВСУ. По словам правоохранителей, на место приехали обычные строители и начали работы возле территории базы, а не на ней.

Также полиция заявила, что военный, доложивший о захвате воинской части, был в состоянии алкогольного опьянения. В ВСУ это опровергли.