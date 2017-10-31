Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины отрицает пребывание в состоянии алкогольного опьянения военнослужащего, доложившего о захвате воинской части в Одессе 29 октября.

Об этом сообщает пресс-служба командования.

«Информация, которая распространяется некоторыми СМИ, о пребывании в состоянии алкогольного опьянения военнослужащих дежурного подразделения, прибывших к месту происшествия, - не соответствует действительности!» - заявили в ВСУ.

Военной службой правопорядка проведено служебное расследование по установлению обстоятельств и причин происшествия.

«Фактов пребывания должностных лиц дежурной службы воинской части в нетрезвом состоянии не обнаружено», - подчеркнули в пресс-службе.

Напомним, 29 октября командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины заявило, что в Одессе неизвестные совершили попытку рейдерского захвата военного объекта и похитили военное имущество.

Однако советник председателя Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк опроверг попытку захвата воинской части. По его словам, неизвестные лица – не рейдеры, а «простые строители».

При этом, как заявил начальник южного территориального юридического отдела Минобороны Украины Юрий Добров, на вопрос к застройщикам, на каком основании они совершают эти неправомерные действия и меняют границу военного городка, они сообщили, что у них есть соответствующее решение Одесского горсовета.

В полиции заявила, что военный, доложивший о захвате воинской части, был в состоянии алкогольного опьянения.