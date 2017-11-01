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В Киеве двухлетний ребенок умер от менингита, сообщает пресс-служба Госпродпотребслужбы.

«31 октября зарегистрирован третий летальный случай ребенка 2-х лет, предварительный диагноз: «Менингококковая инфекция, менингококцемия». Ребенок посещал детский сад Печерского района», - говорится в сообщении.

За медицинской помощью родители обратились 30 октября, диагноз «ОРВИ, интестинальный синдром».

В тот же день после повторного обращения в 23:00ребенок был госпитализирован в КМДКИЛ, где в 05:00 31 октября умер.

31 октября сотрудники обособленного подразделения Оболонского межрайонного отдела (филиала) лабораторных исследований начали проведение необходимых противоэпидемических мероприятий в детском учебном заведении, которое посещал умерший ребенок, а также, по месту его жительства.

В ходе проведения эпидемиологического расследования организован осмотр ЛОР врачом и бактериологически обследованы детей, персонал и все контактные лица по месту жительства умершего ребенка.

Все дети, которые 31 октября, отсутствовали в саду, направлены в поликлинику по месту жительства для медицинского наблюдения и бактериологического обследования на наличие возбудителя менингококковой инфекции.

Менингит – это воспалительный процесс, протекающий в оболочках спинного и головного мозга. При своевременном лечении заболевания полностью излечимо. Однако если запустить процесс и обратиться к врачу поздно, возможен даже летальный случай (смерть). Заболевание поражает весь возрастной состав планеты, однако чаще всего подвержены этому заболеванию маленькие дети и мужчины.  

 
ForUm

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