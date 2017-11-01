Россия предоставила политическое убежище гражданину Черногории Анание Никичу, обвиняемому в попытке путча в Черногории в октябре прошлого года.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Radio Svobodna Evropa.

Таким образом, Никич не будет выдан черногорской власти, которая направила Москве соответствующий запрос.

«Министерство юстиции Черногории было проинформировано, что Анание Никич, о выдаче которого направлена ​​просьба 6 апреля, получил политическое убежище, поэтому требование о его экстрадиции не может быть удовлетворено», - сообщила пресс-секретарь министерства Дина Попович.

По словам черногорских следователей, Никич покинул страну 9 ноября прошлого года. В феврале этого года он был объявлен в международный розыск. 2 апреля его задержали в Ростовской области.

Черногорские правоохранители считают, что Никич был частью логистической сети, которая в прошлом году участвовала в подготовке террористических актов в Подгорице.

Следствие считает, что мятежники были связаны с российскими структурами и планировали теракты после закрытия избирательных участков в день парламентских выборов 16 октября. Сейчас по этому делу идет суд над группой из 14 человек. На скамье подсудимых – двое российских разведчиков.

Российские власти отрицают причастность к попытке переворота и не комментируют сообщения о предоставлении убежища Никичу.

Напомним, 16 октября 2016 года в Черногории были арестованы 20 граждан Сербии, которых черногорские силовики обвиняют в подготовке вооруженных нападений на госучреждения, полицейские участки и чиновников после завершения голосования на парламентских выборах.

10 ноября премьер Черногории Мило Джуканович обвинил пророссийскую оппозицию в непосредственной причастности к сценарию заговора относительно силовой смены правительства в стране и его убийства в день выборов.

15 февраля 2017 года по просьбе Генеральной прокуратуры Черногории парламент проголосовал за лишение иммунитета лидеров оппозиции – руководителя пророссийского Демократического фронта Андрея Мандича и его союзника Милана Кнезевича. Генпрокуратура подозревает депутатов в организации и подготовке преступных действий, которые угрожают конституционному строю и безопасности Черногории.

Прокуратура Черногории подозревает 25 человек в подготовке к путчу, в основном это сербские националисты, также в розыске двое россиян Владимир Попов и Эдуард Широков (Шишмаков), предполагаемый главный организатор. О том, что они играли ключевую роль в заговоре, черногорские СМИ сообщали еще в ноябре 2016 года.