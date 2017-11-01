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В Хмельницком во время тушения пожара из центра социально-психологической реабилитации эвакуировали 38 детей, сообщает пресс-служба ГосЧС.

31 октября в 21:21 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что на ул. Конева возник пожар в Центре социально-психологической реабилитации детей «Подолянчик».

На место происшествия были направлены пожарно-спасательные подразделения Хмельницкого гарнизона. Совместно с персоналом объекта спасатели эвакуировали детей.

Воспитанников учреждения автобусом ГосЧС транспортировали в ближайшее заведение с ночным пребыванием детей.

Далее пожарные приступили к тушению пожара в актовом зале, который на тот момент успел распространиться на площадь 50 кв.м. Из-за сильного задымления пожарным пришлось работать в средствах защиты органов зрения и дыхания.

Пожар локализован в 21:37 и ликвидирован в 21:42. Всего к ликвидации пожара привлекалось 7 единиц техники и 30 человек личного состава.

Причины возникновения пожара устанавливаются.
ForUm

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