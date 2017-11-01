Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что за убийством под Киевом Амины Окуевой стоят украинские спецслужбы.



«Не надо искать медвежий след, когда медведь стоит перед тобой! В Киеве прекрасно знают, что Никифорову безжалостно расстреляли свои же родные спецслужбы. Перефразируя Тараса Бульбу, можно сказать, кто породил, тот и убил», — написал Кадыров в Telegram, передает РИА Новости.

По его словам, в Киеве «решили пристрелить не двух, а трех зайцев». Глава Чечни считает, что в Украине хотели избавиться от «родной бандитки», отвлечь внимание «западных хозяев» от антиправительственных митингов, а также попытаться еще раз обвинить Россию в своих бедах.

Как ранее сообщал ForUm, в понедельник, 30 октября, в селе Глеваха Киевской области в результате обстрела неизвестными автомобиля была убита экс-боец полка «Киев-2» Амина Окуева, а ее муж, экс-руководитель добровольческого батальона имени Джохара Дудаева Адам Осмаев был ранен.

По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по ст.115 Уголовного Кодекса Украины - умышленное убийство, которое расценивается как заказное.

У прокуратуры есть несколько главных версий убийства.



