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Родственники убитой под Киевом экс-участницы добровольческого батальона «Киев-2» Амины Окуевой решили похоронить ее без публичного прощания.

Об этом сообщило Громадське.

Как анонсировал ранее Муфтий Саид Исмагилов, с Окуевой должны были прощаться во вторник, 31 октября на территории мечети.

Однако мать погибшей не захотела, чтобы это было публичное прощание.

Муж Окуевой Адам Осмаев сообщил, что прощания с погибшей не будет, и ее уже похоронили в другом месте, но это было непублично.

Стало известно, что Окуева задолго до первого покушения в июне этого года написала завещание, в котором указала, где хочет быть похоронена.

По данным СМИ, Окуеву похоронили в Днипре рядом с могилой другого участника чеченских войн генерала Исы Мунаева. Он возглавлял Международный миротворческий батальон имени Джохара Дудаева и погиб в феврале 2015 при обороне Дебальцево.

Как ранее сообщал ForUm, в понедельник, 30 октября, в селе Глеваха Киевской области в результате обстрела неизвестными автомобиля была убита экс-боец полка «Киев-2» Амина Окуева, а ее муж, экс-руководитель добровольческого батальона имени Джохара Дудаева Адам Осмаев был ранен. 

По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по ст.115 Уголовного Кодекса Украины - умышленное убийство, которое расценивается как заказное. 

У прокуратуры есть несколько главных версий убийства.
ForUm

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