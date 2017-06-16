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Реконструкция Шулявского путепровода в Киеве обойдется в 400 млн гривен и продлится полтора года. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщает пресс-служба КГГА.

Мэр отметил, что на проектном конкурсе рассматривали сначала семь предложений. Но Градостроительный совет выбрал проект, исходя из трех ключевых факторов: эффективная работа развязки, смета работ и время их выполнения.

Отмечается, что расчетная стоимость проекта составляет 400 млн грн, работы, которые начнут этой осенью, будут длиться полтора года.

Комментируя альтернативный вариант реконструкции со строительством реверсного кольца, Кличко подчеркнул, что, по мнению экспертов, он имеет ряд недостатков. В частности, проект предусматривает более длительное перекрытие проспекта Победы, затратное перекладывание коммуникаций, пролегающих глубоко под землей, установление насосной станции для отвода воды.

«Таким образом, этот вариант растянут во времени и гораздо дороже - его стоимость составляет около 1,5 млрд грн. Хочу подчеркнуть, что я опираюсь исключительно на экспертную оценку людей, которые являются специалистами своего дела», - подытожил Кличко.
ForUm

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