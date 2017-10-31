В Киеве задержан мужчина, который незаконно приобрел и хранил в своем доме и автомобиле боеприпасы. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
В ходе досудебного расследования было установлено, что примерно в декабре 2016 года, находясь в зоне проведения антитеррористической операции на Востоке Украины, мужчина незаконно приобрел боеприпасы, которые в дальнейшем хранил у себя.
Во время осмотра автомобиля марки «Ford Transit» и помещения, где проживал последний, правоохранители обнаружили и изъяли 1906 патронов к огнестрельному оружию, 46 гранат и тому подобное.
В настоящее время процессуальным руководителем в уголовном производстве указанному лицу сообщено о подозрении по ч.1 ст.263 УК Украины (хранение, приобретение, боевых припасов, без предусмотренного законом разрешения). Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
Досудебное расследование продолжается.
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