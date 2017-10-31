Районная прокуратура польского города Жешув выдвинула обвинения в разжигании ненависти к украинскому народу 35-летнему гражданину Польши, который разрисовал антиукраинскими надписями здание почетного консульства Украины.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Rzeczpospolita.

Подозреваемый признался в совершенном им преступлении, а в качестве мотива назвал порыв эмоций.

«До сих пор собранные доказательства позволили нам предположить, что поведение подозреваемого было чисто его самодеятельностью, а не инспирировано кем-то из стороны», - сообщила председатель прокуратуры Жешув Рената Крут-Войнаровская.

Кроме обвинений в разжигании ненависти, мужчине вынесут обвинения в порче имущества консульства. Убытки оценили в 2,5 тысячи злотых.

За эти преступления поляку грозит до 5 лет лишения свободы.

Напомним, в начале октября стало известно, что неизвестные оставили антиукраинские надписи на стене здания почетного консульства Украины в польском Жешуве.

Позже стало известно, что преступление совершил один человек – мужчину зафиксировали камеры видеонаблюдения, что позволило быстро идентифицировать его и задержать.