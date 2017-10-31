На прошлой неделе детективы НАБУ арестовали на счетах Киевской таможни почти полмиллиарда гривен. Эти деньги должны были стать взяткой для таможенников, благодарностью за помощь в «льготном» налогообложении товаров из Китая.

Об этом сообщили журналисты телеканала «1+1» в расследовании программы «Гроші».

«По ходатайству детективов НАБУ Соломенским судом Киева было принято решение о наложении ареста на 450 млн грн, находящихся на депозитных счетах Киевской таможни. По мнению детективов, эти средства являются вещевым доказательством в уголовных производствах, которые сейчас расследуются, и они могут быть использованы, как доказательство фактов или обстоятельств преступления», - сообщила пресс-секретарь НАБУ Светлана Олефира.

По словам детективов, эти сумасшедшие деньги таможенники собирались отдать нечестным на руку коммерсантам. Китайская схема, по словам Олефиры, работала так:

«По версии следствия, ряд компаний – импортеров пыталась растаможить товар, ввезенный в Украину, умышленно указывая в декларации суммы ниже рыночной стоимости», - отметила пресс-секретарь НАБУ.

По данным НАБУ таможенники сначала поднимали платежи на товары, коммерсанты доплачивали разницу, после чего забирали уже растаможенный товар и продавали по всей стране. Самое интересное начиналось далее. В конце схемы дельцы обращались в суд и добивались отмены решения о доначислении таможенных платежей.

Сколько сотен миллионов и кому вернули из бюджета, кто из чиновников таможни и ГФСУ содействовал этому? На эти вопросы НАБУ пообещало ответить позже.

«Мы сможем говорить конкретно и о конкретных лицах только тогда, когда будет достаточно оснований для сообщения тем или иным лицам о подозрении», - сказала Олефира.

В рамках досудебного расследования, НАБУ сейчас разбирается в причастности к преступным схемам таможенников. В том числе проверяются факты умышленного пренебрежения служебными обязанностями юристов ведомства, которые, как гласят многочисленные постановления Одесского апелляционного хозяйственного суда, не являлись на судебные процессы по неуважительным причинам.

Это не единственное уголовное дело НАБУ, в котором фигурирует Киевская таможня. Другое расследование касается фактов злоупотребления властью и служебным положением, временно исполняющим обязанности начальника Киевской таможни ГФСУ Сергеем Тупальским, должностными лицами Киевского таможенного поста «Столичный». Их причастность к преступлениям изучает Управление по особо важным делам ГПУ.

«В импорте тканей действуют свои бандитские правила, которые установлены и покрываются в высоких кабинетах власти. Это отработанная схема, которая курируется в Киеве. Коррупция в ГФСУ и таможне, кажется, достигла черты», - резюмирует программа «Гроші».

На днях министр финансов Александр Данилюк лично потребовал отстранить от выполнения обязанностей руководителей Киевской государственной фискальной службы.

Журналисты телеканала «1+1» продолжают следить за развитием событий.