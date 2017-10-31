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По состоянию на 7:00 31 октября в результате осложнения погодных условий (порывы ветра) в ночь на 31 октября из-за срабатывания системы защиты линий электропередач произошло обесточивание 94 населенных пункта в 7 областях, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Так, в Киевской области обесточены 27 населенных пунктов, Житомирской - 19, Сумской - 17, Хмельницкой - 13, Ивано-Франковской - 8, Черновицкой - 7 н.п., Днепропетровской - 3.

К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.
ForUm

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