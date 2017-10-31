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Режим чрезвычайного положения, введенный во Франции в ноябре 2015 года, будет отменен 1 ноября.

Отмена чрезвычайного положения - один из пунктов нового закона о внутренней безопасности и борьбе с терроризмом, подписанного в понедельник президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщает Укринформ.

«Этот закон дает нам возможность отменить режим чрезвычайного положения уже начиная с 1 ноября, вместе с этим документ полностью обеспечивает условия безопасности наших граждан», - заявил Макрон.

По мнению президента, новый закон позволит усилить меры по борьбе с терроризмом, в частности в местах большого скопления людей. Это особенно актуально, так как в Западной Европе уже начали подготовку к рождественским праздникам.

Парламент Франции проголосовал за принятие закона 18 октября.

Закон содержит достаточно жесткие положения, в частности предоставляет представителям МВД и руководителям местных органов гораздо более широкие полномочия. Согласно новому закону, полиция сможет обыскивать дома подозрительных лиц, блокировать районы с подозрениями в намерениях совершения террористических действий, отказывать в проведении массовых акций, закрывать церкви и мечети до выяснения ситуации безопасности, задерживать подозрительных лиц, держать под домашним арестом с ношением электронного браслета. Закон предусматривает также значительные штрафы и более жесткие, чем ранее, наказание за неповиновение.

После подписания президентом, закон вступит в силу со вторника, 31 октября. Срок действия чрезвычайного положения заканчивается в среду вечером.

Напомним, режим чрезвычайного положения был введен в ночь на 14 ноября 2015 года в связи с серией терактов в Париже. Он неоднократно продлевался.
ForUm

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