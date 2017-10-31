Несмотря на возбужденное НАБУ уголовное дело по минимизации таможенных платежей более 20-ю фирмами-импортерами, входящими в сферу влияния одиозного контрабандиста Вадима Альперина, на Киевской городской таможне продолжается оформление грузов по коррупционной схеме.

Взятки гладки

Громкий коррупционный скандал, в эпицентре которого оказались первые лица Киевской городской таможни, не усмирил членов организованной преступной группировки израильского контрабандиста с одесскими корнями Вадима Альперина.

На прошлой неделе Национальное антикоррупционное бюро Украины, в рамках возбужденного уголовного дела по фактам занижения таможенных платежей, арестовало на депозитных счетах Киевской таможни 450 млн грн. Эти деньги были уплачены фирмами-импортерами Вадима Альперина в качестве финансовых гарантий обеспечения откорректированной таможенниками стоимости ввозимых в Украину грузов. Вместе с тем, министр финансов Украины Александр Данилюк поручил исполняющему обязанности главы ГФСУ Мирославу Продану отстранить от исполнения обязанностей руководство Киевского управления Фискальной службы на время проведения следствия о махинациях на Киевской таможне.

Как сообщил информированный источник в ГФСУ, арест депозитных счетов Киевской таможни был необходим для пресечения возврата этих средств фирмам Альперина по решениям коррумпированных судей Одесского окружного административного суда Константина Ефименко и Михаила Кравченко.

Схема минимизации таможенных платежей представителями ОПГ Вадима Альперина детально описана в предыдущем материале журналистского расследования.

Мы продолжили следить за развитием ситуации. Как оказалось, несмотря на уголовное производство и резкую реакцию Минфина, фирмы Альперина продолжают спокойно и безнаказанно оформлять по теневым схемам импортную ткань и обувь на все той же Киевской городской таможне.

За неделю пол лимона

По достоверной информации, в период с 23 по 29 октября 2017 года, на Киевской таможне были оформлены декларации на 29 контейнеров с тканью и 16 контейнеров с обувью. Ткань оформлена по заниженной стоимости - 2,05 $/кг, против 3,75 $/кг средней таможенной ставки для данного вида товара. В итоге, с одного контейнера с тканью фирмы Альперина недоплатили государству $11760, или $224080 со всей партии ввозимого груза.

Обувные контейнеры по-прежнему задекларированы фирмами Альперина по цене 0,5 $/кг. Откорректированная таможенниками стоимость составила 4,41 $/кг вместо рекомендованной законодательством максимальной ставки в размере 6,56 $/кг. В итоге, только при оформлении груза импортеры недоплатили государству $4968 c одного контейнера или $79488 со всей партии. Если же учесть, что схема Альперина по минимизации таможенных платежей предусматривает возврат через суды разницы между задекларированной фирмами стоимостью обуви и откорректированной таможенными органами ценой, общая сумма недоплаты составит $14005 с одного контейнера или $224080 со всей партии обуви.

Таким образом, на прошлой неделе, фирмы Альперина потенциально кинули госбюджет на $565120.

Коррупция неизлечима

К такому выводу пришли эксперты, мнением которых относительно сложившейся парадоксальной ситуации мы поинтересовались:

Вадим Браиловский, экономист, генеральный директор инвестиционной компании European Capital Management

- Украинская таможня всегда была и продолжает оставаться наиболее коррумпированной сферой системы государственного управления. И эта сфера всегда была неприкасаемой со стороны правоохранительных органов, тщательно скрытой от глаз общественности. Суммы, которые разворовываются за счет занижения таможенных платежей колоссальны. Стоит отметить, что НАБУ сделало мужественный шаг, возбудив уголовное дело по фактам занижения таможенной стоимости грузов на Киевской таможне. Детективы агентства зацепили целую преступную группировку, состоящую из первых лиц региональной таможни, местных властей, судей, народных депутатов Украины, влиятельных чиновников правительства и администрации Президента. Получится ли у них довести свое расследование до суда – покажет время. Если процесс разоблачения и наказания преступников будет публичным, скорее всего, таможенная система получит эффективную антикоррупционную прививку. Если же речь идет просто о переделе сфер влияния на контрабандные потоки, после некоторых договоренностей того же Альперина с нужными во власти людьми, дело будет спущено на тормозах. В данной ситуации немаловажно то, какую оценку действиям НАБУ дадут американские кураторы Украины. На мой взгляд, США устали от украинской коррупции и скандал вокруг Киевской таможни едва ли останется незамеченным за океаном. Остановит ли это таких контрабандистов, как Альперин? Возможно. Однако, судя по тому, что его фирмы успешно продолжают оформлять грузы по заниженной стоимости, несмотря на уголовное дело и шум в прессе, реальной угрозы своему бизнесу Альперин пока не чувствует.

Александр Охрименко, Президент Украинского аналитического центра

- Таможня без коррупции не может существовать. Любому новому руководителю таможни сразу включают счетчик: каждый месяц он должен отдать наверх очень большую сумму. И если он не будет этого делать, его попросту снимут. Понятно, что уголовное дело по занижению таможенных платежей на Киевской таможне не является борьбой с коррупцией. Это борьба за «кормушку». В окружении первых лиц государства есть определенные группировки, которые постоянно ведут борьбу за то, чтобы быть ближе к «кормушке». Поэтому, скандал вокруг Киевской таможни такой активный и такой болезненный. Через таможню крутятся огромные деньги. И переделить их хотят все. Проблема заключается в том, что не на всех хватает. Альперин сейчас будет договариваться с властью. Тем более он довольно опытный, пережил ни одну революцию. Он, конечно же, постарается найти компромиссное решение, чтобы от него отцепились. И это, с большой вероятностью, у него получится. Насколько мне известно, несмотря на уголовное дело, фирмы Альперина продолжают успешно растамаживать грузы по заниженным ценам. И это свидетельствует о том, что он уже частично договорился, и начал заносить деньги людям из другой провластной группировки. Скорее всего, это уголовное дело сойдет «на нет». Чаще всего так и происходит. «Пришьют» халатность руководителям таможни, разблокируют счета и вернут деньги по решениям судов тем же фирмам. Ведь за халатность должностных лиц не предусмотрена конфискация имущества или денежных средств импортеров.

Александр Кошик, старший научный сотрудник Института экономического прогнозирования НАН Украины

- Вопрос, по существу, не в самой таможенной службе, а во всем силовом блоке. Уровень коррупции в стране тотальный. Идет завоз огромных партий товаров без таможенных пошлин, начиная от автомобилей, заканчивая одеждой. И все это «крышуется» правоохранительными структурами, среди которых есть распределение обязанностей в преступных схемах. Проблема приобрела уже системный характер. Государственная машина пронизана коррупцией снизу доверху. Это болезнь всего аппарата. Я думаю, что антикоррупционные ведомства, которые создаются, играют определенную роль в деле борьбы с этим явлением. Особенно те, которые ориентированы на США. Но кардинально это не решает проблемы. Тем более, что антикоррупционных структур множество и среди них существует конкуренция. Они вступают в войны между собой и это в целом парализует всю правоохранительную систему. Контрабандисты понимают, что им реально ничего не угрожает. По крайней мере, за такие дела в Украине пока еще никто не сел за решетку. Лично я не вижу конкретных позитивных примеров. Напротив, ситуация, по сравнению с 2013 годом, существенно ухудшилась. Надежда, конечно же, есть на то, что НАБУ удастся переломить ситуацию и доказать на примере Киевской таможни эффективность борьбы с коррупцией и контрабандными схемами. Но, в любом случае, все это потребует длительного времени. А усугубляет ситуацию то, что антикоррупционной работе не оказывается поддержка на самом верху государственной власти.

Павел Крапивин, эксперт в области финансов

- На Украинской таможне процветает ряд схем ухода от налогообложения. Основные – недекларирование экспорта путем отгрузки товара через фирмы-однодневки, в результате чего государство лишается пошлин, а платежи идут по коррупционным каналам; завышение цены экспорта для необоснованного возврата НДС; занижение таможенной стоимости при импорте. В последнем случае, мы видим палку о двух концах. С одной стороны, государство недополучает поступления от таможенных пошлин и сборов, с другой стороны, есть индикативные цены таможни, которые бывают в разы больше реальной стоимости товара. И в данном случае, импортерам приходится договариваться. А это - уже коррупция. Проще говоря, индикативные цены позволяют таможенникам вводить такую ставку оформления товаров, которая бы устроила обе стороны – чиновников и импортеров. Таможенная система построена с перекосами, которые создают почву для коррупции. И в первую очередь, надо менять саму систему. Вы знаете, что Украина заняла последнее место среди стран СНГ по уровню доходов на душу населения. И далеко не последнюю роль в этом сыграла фискальная система, включая коррупционные механизмы с импортными пошлинами, так как доля импорта в Украине довольно высока. По отдельным оценкам доходит до 78-80%. На мой взгляд, чем меньше у нас будет разновидностей налогов, пошлин и таможенных сборов, тем будет лучше. Во-вторых, необходимо усиливать борьбу в уголовной плоскости относительно жестких преследований за злоупотребления на местах. Суммы денег, которые оседают там астрономические. Соответственно, я слабо верю в нашу правоохранительную и судебную системы, которые при таком огромном объеме денег у преступников, могли бы что-то поменять. Слишком большой соблазн. Если говорить о скандальной ситуации вокруг Киевской таможни и фигурирующих в уголовном деле фирм, даже если дело будет доведено до суда, и виновные получат сроки, то это лишь капля в море. То, что кто-то один попался, никоим образом не изменит коррупционной системы в целом.

Борис Кушнирук, экономический эксперт

- Таможенная стоимость товара не должна отличаться в зависимости от того, где растамаживается товар. По всей стране она должна быть одинакова. Но государство само создает стимулы для того, чтобы региональные таможни привлекали импортеров предложениями установить меньшую стоимость грузов. В частности, я имею ввиду эксперименты по децентрализации. Государство должно создать такие условия оформления импорта или экспорта, чтобы была напрочь нивелирована возможность черных схем или дачи взяток. А пока таких условий нет, любая борьба с коррупционными схемами бессмысленна. Сейчас посадят одних, завтра на их место придут другие, которые будут заниматься тем же самым. И вопрос не в том, а сможет ли НАБУ довести до суда и наказать тех, кто сейчас совершает преступления на Киевской таможне. Теоретически, может. Но это не имеет никакого значения, так как система и коррупционные схемы останутся прежними. Должны быть разработаны механизмы, которые бы делали неинтересным использование черных схем. Сегодня же очень выгодно заниматься уклонением от уплаты налогов и таможенных пошлин, так как от этого выходит очень большая прибыль. И тем, кто приходит к власти, эти схемы выгодны. Главное – поставить на них своих людей.

Последний штрих маслом

Четвертого октября 2017 года вступило в силу Постановление Одесского окружного административного суда (дело № 815/808/17), удовлетворившее исковые требования ООО «Торгест» к Киевской городской таможне ГФСУ «о признании противоправными и отмене решений о корректировании таможенной стоимости товаров».

В соответствии с решением судьи Ефименко, Киевская таможня должна вернуть фирме Альперина в общей сложности 25,6 млн грн. Интересно, откомандирует ли на этот раз Киевская ГФС в Одессу своих юристов для защиты государственных интересов в апелляционном процессе, или же попросту объяснит детективам НАБУ, что денег на командировку по-прежнему нет?!