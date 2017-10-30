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В столице растут показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ, однако интенсивность эпидемического процесса находится на характерном для данного периода уровне Об этом сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник, сообщает пресс-служба КГГА.

По его словам, за 43-ю неделю в Киеве зарегистрировано 16 997 больных гриппом и ОРВИ, если сравнивать с предыдущей неделей, наблюдается рост на 17%. Показатель заболеваемости составил 580,9 и ниже эпидемического порога на 17,7%.

«По сравнению с предыдущей неделей наблюдается рост заболеваемости как среди взрослого, так и детского населения. Зафиксирован рост заболеваемости среди взрослых на 21,1%, а среди детей - на 15,4%. В структуре заболеваемости дети составляют 72,3%, на предыдущей неделе этот показатель составлял 73,6%. Среди школьников зарегистрирован рост заболеваемости на 15,7%, 4309 случаев, что составляет 35,1% от общего количества заболевших детей (по 42-ю неделю 6633 - 35%) и 25,4% (за 42-ю неделю - 25,8%) от общего количества лиц, обратившихся за медицинской помощью», - отметил Поворозник.

По его словам, в учреждения здравоохранения города за 43-ю неделю госпитализированы 140 человек, из них - 119 детей.

«За текущую неделю в прививочных кабинетах частных клиник и коммунальных учреждений здравоохранения вакцинированы против гриппа 524 человека, с начала эпидемического сезона - 1240 человек, из них - 364 детей», - добавил Поворозник.

Он призвал киевлян при первых проявлениях болезни обращаться к врачу, а не заниматься самолечением.
ForUm

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