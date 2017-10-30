Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали на Полтавщине сеть сбыта огнестрельного оружия и боеприпасов.

По данным ведомства, трое жителей Полтавской области через посредников организовали торговлю оружием в регионе. В состав группировки входили бывший и действующий сотрудники полиции, а также ранее судимый за тяжкие преступления. Продажа «товара» происходила во время личных встреч с клиентами.

Оперативники спецслужбы задокументировали четыре попытки сбыта оружия. Во время последней реализации: двух пистолетов «ТТ» и 750 патронов, одного из «дельцов» - сотрудника полиции задержали.

При проведении двенадцати обысков по месту жительства и в автомобилях фигурантов дела правоохранители изъяли пистолеты «Наган», «ТТ», «ПМ», два пистолета неустановленного образца, автомат Калашникова, более тысячи патронов различного калибра. Кроме этого, обнаружено большое количество запчастей к огнестрельному оружию, глушителей и около одного килограмма марихуаны.

Трех членов группировки задержали согласно ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, им сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности всех участников группировки и установления происхождения оружия.