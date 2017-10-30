Количество украинцев, поддерживающих инициативу закрытия границ и таможен и введения визового режима с Россией, увеличилось до 49%. Об этом свидетельствуют результаты совместного опроса Киевского международного института социологии и российской негосударственной исследовательской организации «Левада-Центр».

Так, по сравнению с маем 2017 года поддержка независимости Украины практически не изменилась, почти 90% населения считают, что Украина должна быть независимым государством. При этом количество желающих закрытия границ и таможен с Россией составляет 49% (было 43%).

В то же время в России по сравнению с маемпочти не изменилось количество тех, кто желает закрытых границ и таможен с Украиной (было 35% стало 34%).

Кроме того, количество положительно настроенных к России украинцев с мая 2017 года несколько уменьшилось и в сентябре составляет 37% (в мае было 44%). В России количество положительно настроенных к Украине немного выросло и в сентябре составило 32% (а в мае был 26%).

Также отмечается, что отношение населения Украины к России с 2008 года остается лучшим, чем отношение населения России к Украине.

Всеукраинский опрос проводился Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 16 сентября по 1 октября. Методом личного интервью опрошено 2040 респондентов в возрасте от 18 лет, проживающих в 108 населенных пунктах всех областей Украины (кроме АР Крым) по стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины.

В Луганской и Донецкой областях опросы проводились только на территориях, контролируемых Украины.

«Левада-центр» проводил опрос репрезентативной выборкой населения России. Были опрошены 1602 человека в возрасте 18 лет и старше в период 15-19 сентября.

Напомним, 1 сентября Президент Петр Порошенко подписал указ о введении в действие решение СНБО, согласно которому с 1 января 2018 года граждан из стран, представляющих риски для Украины, будут пропускать только по биометрическим паспортам, у тех, у кого их нет, должны быть зафиксированы биометрические данные.