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Под Киевом в результате столкновения двух пассажирских автобусов травмированы 6 человек, сообщает пресс-служба облуправления полиции.

ДТП произошло сегодня, около 08:00 в селе. Лютеж Вышгородского района.

По предварительной информации микроавтобус Mercedes Sprinter по неустановленным причинам отбросило на полосу встречного движения, где он столкнулся с пассажирским транспортным средством «Богдан».

В больницу госпитализирован водитель «Богдана» и 5 пассажиров. Им оказывается квалифицированная медицинская помощь.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.

Как сообщает Киев Оперативный, водителя автобуса «Богдан» зажало в салоне. Бойцы  ГосЧС вырезали его из искореженного автобуса.

«Пока происходил «хаос» водитель Mercedes скрылся (среди госпитализированных его нет)», - пишет издание.

 
ForUm

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