В период с 29 на 30 октября в результате осложнения погодных условий, которые сопровождались шквалистым ветром и дождем с переходом в мокрый снег, в нескольких областях Украины были повалены деревья.

Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

Так, в Черновцах на ул. Кордубы дерево упало на автомобиль, в котором находился 40-летний водитель. В результате мужчина был зажат в середине авто. Прибыв на место происшествия, спасатели распилили дерево и деблокировали пострадавшего. Также в Выжницком районе спасатели 15 раз выезжали на уборку поваленных деревьев на проезжей части дороги в с. Черешенька. Одно дерево распылили и убрали с проезжей части дороги в с. Каменная Сторожинецкого района.

Во Львовской области подразделениями ГосЧС осуществлено 10 выездов для проведения работ по разрезанию и уборке 16 поваленных деревьев.

В Ивано-Франковской области зарегистрировано падение 12-ти одиночных деревьев, в результате чего травмирован ребенок и повреждены 3 автомобиля. Так, в селе Текучая Косовского района в частном хозяйстве дерево упало на мальчика 2009 года рождения, который с травмами доставлен в реанимационное отделение Косовской центральной районной больницы.

В Тернопольской области спасатели провели 5 выездов для проведения работ по расчистке проезжей части от веток и деревьев, поваленных в результате сильных порывов ветра.

Напомним, в результате осложнения погодных условий, из-за срабатывания системы защиты линий электропередач произошло обесточивание 389 населенных пунктов в 10 областях.