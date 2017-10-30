Встреча спецпредставителя Госдепартамента США по Украине Курта Волкера и помощника президента РФ Владислава Суркова состоится в ноябре 2017 года. Об этом пишет российское издание Известия со ссылкой на источники.

Стороны намерены обсудить российский сценарий по размещению миротворцев ООН на Донбассе, а также реализацию Минских соглашений и работу Трехсторонней контактной группы (ТКГ).

Как отмечается, решение о следующей встрече было принято 27 октября. Стороны договорились провести переговоры на нейтральной территории. При этом в Госдепе США пока отказались анонсировать встречу.

Напомним, Волкер и Сурков встречались в Белграде 7 октября. Тогда они обсуждали предложенный РФ проект резолюции ООН по Донбассу.