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Встреча спецпредставителя Госдепартамента США по Украине Курта Волкера и помощника президента РФ Владислава Суркова состоится в ноябре 2017 года. Об этом пишет российское издание Известия со ссылкой на источники. 

Стороны намерены обсудить российский сценарий по размещению миротворцев ООН на Донбассе, а также реализацию Минских соглашений и работу Трехсторонней контактной группы (ТКГ). 

Как отмечается, решение о следующей встрече было принято 27 октября. Стороны договорились провести переговоры на нейтральной территории. При этом в Госдепе США пока отказались анонсировать встречу. 

Напомним, Волкер и Сурков встречались в Белграде 7 октября. Тогда они обсуждали предложенный РФ проект резолюции ООН по Донбассу.  

 
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