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В течение 29-го и в ночь на 30 октября в результате осложнения погодных условий (дождь, мокрый снег, порывы ветра), из-за срабатывания системы защиты линий электропередач произошло обесточивание 389 населенных пунктов в 10 областях Украины.

Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

Так, во Львовской области обесточены 129 населенных пунктов, Тернопольской – 68 н.п., Хмельницкой – 51 н.п., Черновицкой – 50 н.п., Ивано-Франковской – 32 н.п., Винницкой – 21 н.п., Ривненской – 13 н.п., Полтавской – 12 н.п., Киевской – 8 н.п. и Закарпатской – 5 н.п.

К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.

 
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