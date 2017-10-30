За 9 месяцев текущего года на украинских дорогах ликвидировано 7,686 тыс. квадратных метров ям.
Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.
«За 9 месяцев 2017 мы вышли на беспрецедентные объемы ремонтов на дорогах, значительно вырос объем авиаперевозок и транзит грузов через морские порты», - написал он в Facebook.
По словам премьера, Украина активно интегрируется в глобальную систему перемещения грузов.
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