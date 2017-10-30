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Военная прокуратура Южного региона Украины держит на контроле ход досудебного расследования по делу о событиях на территории военного городка в Одесской области.

Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Из сообщения военной службы правопорядка стало известно, что 29 октября на территории военного городка № 10 в Одессе, на базе которого расположена воинская часть А3571 (действующий военный аэродром «Школьный») частные предприниматели с привлечением строителей установили временное ограждение в пределах территории военного города.

На место происшествия выехала следственная группа военной прокуратуры Одесского гарнизона и руководство военной прокуратуры Южного региона Украины.

«На территории военного городка находились сотрудники полиции, которых вызвал частный предприниматель с целью соблюдения порядка и предупреждения совершения правонарушений во время проведения работ в соответствии с имеющимися разрешительными документами», - говорится в сообщении.

По результатам проведенного выезда и следственных действий в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения об уголовном правонарушении, по предварительной правовой квалификации ч. 2 ст. 418 УК Украины (нарушение уставных правил караульной службы, совершенное в условиях особого периода) и безотлагательно начато проведение досудебного расследования.

В ходе проведения следственных действий установлен факт переноса металлического забора на территории указанного военного городка.

«Также установлено, что представители органов военного управления по данному факту каких-либо исковых требований об обжаловании разрешительной документации в суда не заявляли», - подчеркнули в прокуратуре.

Со своей стороны военная прокуратура Южного региона Украины будет держать на контроле ход досудебного расследования в указанном уголовном производстве. Кроме того, будет дана правовая оценка действиям военнослужащих воинской части из состава военной стражи и командования, а также действиям представителей частных предпринимателей, которые установили временную металлическую ограду в пределах территории военного городка №10.

Напомним, командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины заявило, что в Одессе неизвестные совершили попытку рейдерского захвата военного объекта и похитили военное имущество.

Однако советник председателя Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк опроверг попытку захвата воинской части. По его словам, неизвестные лица – не рейдеры, а «простые строители».

При этом, как заявил начальник южного территориального юридического отдела Минобороны Украины Юрий Добров, на вопрос к застройщикам, на каком основании они совершают эти неправомерные действия и меняют границу военного городка, они сообщили, что у них есть соответствующее решение Одесского горсовета.

Кроме незаконного перемещения границ военного городка, была проведена незаконная вырубка лесных насаждений, мешавших установлению забора.
ForUm

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