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 Апелляционный суд Киева оставил без изменений решение суда первой инстанции по иску министра внутренних дел Украины Арсена Авакова о защите чести, достоинства и деловой репутации, а также об опровержении недостоверной информации, распространенной народным депутатом Сергеем Лещенко (БПП) и обнародованной на сайте Deutsche Welle. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

«24 октября Апелляционный суд Киева рассмотрел апелляционную жалобу народного депутата Сергея Лещенко и вынес окончательное решение – Лещенко должен опровергнуть все обвинения, которые унижают честь и достоинство в отношении МВД и самого министра», - сообщили в ведомсте.

«Суд признал недостоверной и унижающей честь и достоинство, информацию, которую народный депутат Лещенко распространил в издании Deutsche Welle», - сказал Аваков.

Народный депутат Лещенко обязан опровергнуть распространенную информацию и разместить ее на том же сайте.

24 октября 2017 Апелляционный суд отклонил жалобу нардепа, а решение Подольского районного суда от 13 июня вступило в силу.

 
ForUm

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