Основатель движения «Открытая Россия», бывший совладелец ЮКОСа Михаил Ходорковский не собирается финансировать избирательную кампанию Ксении Собчак. Об этом он заявил в видеообращении, отвечая на вопросы пользователей социальных сетей, сообщает Радио Свобода.

Ходорковский подчеркнул, что «это выборы без выбора» и поэтому он не видит смысла финансировать подобную кампанию. «Действо, в рамках которого невозможно победить заранее назначенного кандидата, выборами не является», – заявил основатель «Открытой России». При этом он отметил, что не считает Ксению Собчак «креатурой Кремля».

Во вторник Михаил Ходорковский призвал не бойкотировать президентские выборы в марте 2018 года и предложил демократическим силам добиваться регистрации всех кандидатов, способных собрать голоса.

Телеведущая Ксения Собчак 18 октября официально объявила о своем намерении баллотироваться на пост президента России в 2018 году в качестве кандидата «против всех». Она также сообщила, что готова вкладывать в политическую кампанию собственные деньги и привлекать средства «бизнесменов, с которыми есть договоренности».