Юридическая компания «Миллер», представляющая интересы задержанных в ночном клубе Jugendhub в Киеве, заявила о многочисленных нарушениях законодательства правоохранителями.

Об этом говорится на странице юркомпании в Facebook.

Так, по данным компании, правоохранители не предъявили постановление следственного судьи о проведении следственных действий.

«Во время проведения следственных действий была применена физическая сила к посетителям заведения, чем было совершено уголовное преступление, предусмотренное ст. 365 Уголовного Кодекса Украины; также перед проведением следственного действия представителями правоохранительных органов не были разъяснены лицам, к которым были применены такие действия, их права и обязанности, предусмотренные Уголовным процессуальным Кодексом Украины, а также ответственность, установленная законом, чем нарушена ч. 3 ст. 223 Уголовно-процессуального Кодекса Украины; было изъято имущество без соблюдения норм ст. 236 Уголовно-процессуального Кодекса Украины; были проведены обыски в других помещениях, не указанные в постановлении; также были подвергнуты обыску почти все посетители, чем нарушены нормы ч.3 ст. 208, ст. ст. 223, 236 Уголовно-процессуального кодекса Украины», - говорится в сообщении.

Кроме вышеуказанных нарушений посетителей заведения без оформления документов, как предусматривает норма ст. 104 Уголовно-процессуального Кодекса Украины, было частично направлено в райотдел полиции на улицу Герцена д.9.

«До сих пор остается неясным вопрос, на основании какого нормативного документа более двух десятков человек были направлены в Деснянский военный комиссариат, - подчеркнули юристы. - Такие действия не предусмотрены ни одним нормативным документом».

Как сообщал ForUm, полиция в ночь на субботу, 28 октября, во время обыска в киевском ночном клубе полиция задержала 17 человек с наркотиками.

32 человека доставили в пункт сбора призывников Киева.