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Испанское правительство назначило новым главой Каталонии вице-премьера Сорайю Саенс де Сантамарию. Об этом сообщает ВВС.

К ней переходит большинство полномочий главы Женералитата и его заместителя.

Полномочия временной руководительницы каталонского правительства на Саенс де Сантамарию возложены до избрания нового парламента региона и назначения нового правительства.

Как и премьер Мариано Рахой, Сорая Саенц де Сантамария является членом правящей Народной партии.

Напомним, парламент Каталонии на заседании 27 октября проголосовал за резолюцию о провозглашении независимости автономии от Испании. Голосование проходило тайно. Депутаты от оппозиционных фракций покинули зал перед началом голосования, назвав его незаконным.

В тот же день, 27 октября, сенат Испании проголосовал за активацию статьи 155 Конституции страны, которая предусматривает введение прямого управления в Каталонии.

Премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил, что правительство страны приняло решение о роспуске парламента Каталонии.

О непризнании отделения региона высказались лидеры большинства ведущих стран мира, в том числе Украина. Государственный департамент США заявил, что Каталония является неотъемлемой частью Испании.

Масштабный политический кризис в Испании начался после того, как каталонские лидеры 1 октября, вопреки решению Конституционного суда, провели референдум о независимости.

Правительство Каталонии утверждало, что при явке в 43% за независимость проголосовали 90,18% участников, против - 7,83%. Еще 1,98% пришедших на участки бросили в урны пустые бюллетени.
ForUm

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