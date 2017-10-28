За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 19 раз нарушили перемирие, ВСУ 16 раз применяли оружие на поражение, сообщает пресс-центр штаба АТО.

В результате боевых действий двое военнослужащих Вооруженных сил Украины получили ранения.

В конце прошлых суток обстановка в районе проведения АТО и в дальнейшем сохраняла тенденции к обострению.

Так, вчера днем ​​в течение нескольких часов боевики обстреливали из артиллерии калибра 122 миллиметра, 82-миллиметровых минометов, пулеметов позиции неподалеку Широкино. Украинские военные огнем с пехотного вооружения отвечали врагу. В результате противостояния получил ранения один боец АТО. Кроме того, вечером под минометным огнем снова оказались укрепления сил АТО у Водяного. А на подступах к Марьинке боевики дважды обстреляли силы АТО из гранатометов.

На донецком направлении ночью пророссийские наемники трижды били из пехотного вооружения в районе Зайцево. Из этого же оружия боевики провоцировали украинских бойцов в окрестностях Мироновского и в Авдеевский промзоне.

На луганском направлении враг почти час из вооружения БМП, гранатометов и пулеметов бил по опорным пунктам украинской армии неподалеку Трехизбенки.