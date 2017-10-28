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Погибший в результате взрыва 25 октября в Киеве Михаил Мормиль не подавал исков к Министерству внутренних дел Украины.

Об этом сообщил глава департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко.

«Официально заявляю со ссылкой на начальника департамента юридического обеспечения МВД генерала полиции Дениса Горбася, что его бывший подчиненный Михаил Мормиль не подавал никаких исков против МВД. Это подтверждает и семья погибшего», - написал он в Facebook. 

Шевченко попросил СМИ проверят информацию.

Ранее друг Мормиля Руслан Болгов заявил, что тот два года судился с МВД за выплату компенсации за ДТП, в котором он пострадал.

«Была судебная волокита по компенсации МВД за два года. Он боялся за свою жизнь, поскольку его «догоняли» события 2009 года. Было большое, серьезное ДТП, в котором он был участником и повредил спину, после чего пошатнулось здоровье. Его хотели сделать виновным в этом ДТП», - сказал Болгов.

 Как сообщал ForUm, в среду, 25 октября, в 22:15 возле редакции телеканала Эспрессо на улице Адама Мицкевича в Соломенском районе Киева произошел взрыв, в результате которого пострадали три человека, среди них Игорь Мосийчук и политолог Виталий Бала, два человека погибли – охранник депутата Руслан Кушнир и бывший полицейский Михаил Мормиль, который проходил мимо

Он считает, что в покушении есть «российский след».

Правоохранители рассматривают теракт со стороны России как основную версию покушения.

В то же время юрист-криминолог Анна Маляр считает, что взрыв, вероятно, был покушением на жизнь Мормиля.

 
ForUm

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