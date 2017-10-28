Экс-президент Украины Виктор Ющенко заявил, что Украине нужен его политический курс.

Соответствующее заявление опубликовано на странице политика в Facebook.

«Я сейчас буду нескромным. Я до сегодняшнего дня глубоко убежден, что Украине нужен политический курс президента Ющенко. В самом широком смысле этого слова. Я не подписал ни одного соглашения, за которое мне стыдно как президенту. Я не подписывал предательское газовое соглашение, я не сдавал Крым, я не сдавал восточный Донбасс. Я по отношению к своей нации был честным, мне кажется, был профессиональным, и я ни о чем не жалею», - заявил экс-президент.

«Когда ты 5 лет находишься на посту президента и, конечно, понимаешь, что тот политический курс, с которым ты пришел, причем физически больным, без своего политического большинства в парламенте, с правами президента, которые были наименьшими за 23 года нашей истории, и ты сделал то, что ты сделал, тебе не стыдно смотреть своим детям в глаза и своей нации», - считает Ющенко.

Он заявил, что «следующие пять лет не помешали бы для того, чтобы продолжить, углубить этот курс».

«Моя любимая нация, я остаюсь убежден, что вам нужен этот политический курс. Это ваше право выбирать. Я не согласен с тем выбором, который начинает доминировать в вас. Но я всегда его буду уважать!» - заявил Ющенко.