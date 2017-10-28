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С понедельника, 30 октября, в Киеве начнутся осенние школьные каникулы. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация в Facebook.

Школьники будут отдыхать в течение недели – до 6 ноября.

«Уже в следующий понедельник начинаются осенние школьные каникулы, а это значит, что наш «Сказочный трамвайчик» уже ждать вас на остановке трамвая у выхода из станции метро «Контрактовая площадь»! Напоминаем, осенние чтения пройдут с 30 октября по 3 ноября с 11:00 до 13:00», - сообщил Департамент транспортной инфраструктуры КГГА.
ForUm

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