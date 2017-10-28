также в разделеОбщество
В МВД заявили, что Мормиль с ними не судился 18
Amnesty International: Умеров и Чийгоз должны иметь право вернуться на родину 12
Взрыв на Соломенке: Погибший Мормиль два года судился с МВД 21
27 октября. Картина дня 51
Переяслав-Хмельницкому решили вернуть историческое название 93
На выходных в Украине будет дождливо, но тепло 47
У бывшего бойца «Альфы» нашли боеприпасы и наркотики 28
Под Киевом задержали россиянина с героином на 7 миллионов 35
Женщине, пытавшейся продать сына, назначили почти миллионный залог 34
Князев: Половина уволенных полицейских возобновились через суды 65
Суд приговорил пограничника к 13 годам за стрельбу по авто соратника боевиков 45
СМИ: «Парковый» могут контролировать люди Януковича 34
У Кистиона появится новый советник Пшеничка 35
У Князева появился новый зам 36
Контрабандист Альперин вместе с киевскими таможенниками попали под «колпак» НАБУ 40
ДТП с авто Дыминского: Экспертиза ДНК всех участников завершена 35
Мосийчук назвал чушью версию, что покушались не на него 50
РФ усиливает военную группировку на границе с Украиной 67

Прокуратура передала конгрессно-выставочный центр «Парковый» в управление государственного предприятия «Финансирование инфраструктурных проектов», сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

«О вертолетной площадке на Парковой. В связи с препятствием государственному предприятию в выполнении действий по обеспечению нормальной работы этого объекта  сегодня, 27 октября 2017, прокуратура города Киева с выходом на объект осуществила действия по передаче имущества в непосредственное управление государственного предприятия «Финансирование инфраструктурных проектов», - написала она в Facebook.

Сарган напомнила, что прокуратура Киева проводит досудебное расследование по ч. 2 ст. 364 УК Украины.

«Досудебным расследованием установлено, что Киевский горсовет без согласования с Верховной Радой, в нарушение требований ст. 150 Земельного кодекса Украины и без получения предварительного согласия Центра всемирного наследия ЮНЕСКО о намерениях застройки принял решение «О передаче земельных участков, расположенных на Парковой дороге в Печерском районе Киева, ООО «Амадеус Ко» для строительства и обслуживания объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на Парковой дороге в Печерском районе Киева», которым ООО «Амадеус Ко» передан указанный участок в аренду на 25 лет», - заявила пресс-секретарь.

В комментарии Украинской правде Сарган пояснила, что прокуратура устроила в пятницу встречу представителей националистических организаций и госпредприятия.

В ходе встречи, по ее словам, активистам продемонстрировали документы, удостоверяющие факт передачи.

В то же время, пресс-секретарь «Национального корпуса» Александр Алферов подтвердил, что в пятницу утром в помещение «Паркового» приходили представители прокуратуры.

При этом, по его словам, правоохранители не объясняли своих действий и не демонстрировали никаких документов, кроме удостоверений работников прокуратуры.

«Мы с рабочей недели должны увидеть, как осуществляет государство руководство этим объектом. Мы остаемся ... Ждем официальных документов», - отметил Алферов, отвечая на вопрос относительно дальнейших действий организации.

Ранее СМИ сообщали, что КВЦ «Парковый» вместе с вертолетной площадкой до сих пор могут контролировать люди, связанные с экс-президентом Виктором Януковичем.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

13
Теги