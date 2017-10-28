Прокуратура передала конгрессно-выставочный центр «Парковый» в управление государственного предприятия «Финансирование инфраструктурных проектов», сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

«О вертолетной площадке на Парковой. В связи с препятствием государственному предприятию в выполнении действий по обеспечению нормальной работы этого объекта сегодня, 27 октября 2017, прокуратура города Киева с выходом на объект осуществила действия по передаче имущества в непосредственное управление государственного предприятия «Финансирование инфраструктурных проектов», - написала она в Facebook.

Сарган напомнила, что прокуратура Киева проводит досудебное расследование по ч. 2 ст. 364 УК Украины.

«Досудебным расследованием установлено, что Киевский горсовет без согласования с Верховной Радой, в нарушение требований ст. 150 Земельного кодекса Украины и без получения предварительного согласия Центра всемирного наследия ЮНЕСКО о намерениях застройки принял решение «О передаче земельных участков, расположенных на Парковой дороге в Печерском районе Киева, ООО «Амадеус Ко» для строительства и обслуживания объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на Парковой дороге в Печерском районе Киева», которым ООО «Амадеус Ко» передан указанный участок в аренду на 25 лет», - заявила пресс-секретарь.

В комментарии Украинской правде Сарган пояснила, что прокуратура устроила в пятницу встречу представителей националистических организаций и госпредприятия.

В ходе встречи, по ее словам, активистам продемонстрировали документы, удостоверяющие факт передачи.

В то же время, пресс-секретарь «Национального корпуса» Александр Алферов подтвердил, что в пятницу утром в помещение «Паркового» приходили представители прокуратуры.

При этом, по его словам, правоохранители не объясняли своих действий и не демонстрировали никаких документов, кроме удостоверений работников прокуратуры.

«Мы с рабочей недели должны увидеть, как осуществляет государство руководство этим объектом. Мы остаемся ... Ждем официальных документов», - отметил Алферов, отвечая на вопрос относительно дальнейших действий организации.

Ранее СМИ сообщали, что КВЦ «Парковый» вместе с вертолетной площадкой до сих пор могут контролировать люди, связанные с экс-президентом Виктором Януковичем.