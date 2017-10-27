В Ирпене полиция изъяла у иностранцев около 2,6 килограмма героина на 7 миллионов гривен. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области.

Сотрудники криминальной полиции Ирпеня задержали 29-летнего гражданина Российской Федерации и его знакомую из Республики Беларусь. С их автомобиля следователи изъяли около 2,6 кг героина. Один грамм данного элитного наркотического средства по ценам «черного рынка» стоит около 100 долларов.

Изъятые наркотические вещества под охраной направлены на соответствующие экспертизы. По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 307 Уголовного кодекса Украины. Задержанным грозит до восьми лет лишения свободы.

Продолжается комплекс неотложных следственно-оперативных действий. Полицейские устанавливают, откуда и куда переправлялся данный груз.