Вице-премьер-министр Украины Владимир Кистион взял себе нового советника из группы Юрия Иванющенко. Экс-замминистра энергетики времен Януковича Алексей Пшеничка будет советовать Кистиону, как реформировать угольную отрасль, пишет КП в Украине.

Это назначение вызвало резкий резонанс и конфликтную дискуссию. Большинство экспертов отрасли ставят под сомнение декларируемые Кабинетом Министров обещания реформировать угольную отрасль. Возвращение функционеров времен Януковича афиллированных с «енакиевскими» связывают со стремлением восстановить проверенные коррупционные схемы и наладить теневые потоки. Конфликт развивается на фоне обострения ситуации с задолженностью по заработной плате перед шахтерами.

«Люди Януковича уже сегодня присутствуют в руководстве отраслью. Например, Пшеничка, и, к сожалению, они очень хорошо воспринимаются в кабинетах министерства топлива и энергетики. К сожалению. Поэтому доверия (к реформаторам из Минэнергоугля) никакого нет, есть только растущая задолженность по заработной плате перед шахтерами», - прокомментировал возвращение кадров времен Януковича в отрасль, глава независимых профсоюзов угольщиков Михаил Волынец в эфире телеканал NewsOne.

Пшеничка Алексей Васильевич, 1976 года рождения. С 2002-го года занимал руководящие должности в Минэнергоугля. Возглавлял ГП «Уголь Украина» и был фигурантом нескольких уголовных дел о крупных хищениях в ГП «Уголь Украина» и ГП «Красноармейскуголь». После Революции Достоинства продолжительное время отсутствовал в Украине из-за связи с Юрием Иванющенко.

Вице-премьер-министр Украины Владимир Кистион, близкий соратник премьер-министра Владимира Гройсмана, входящий в так называемую группу «винницких». Недавно Кистион заявил в интервью «Экономической правде», что формула «Роттердам плюс» не содержится нарушений.