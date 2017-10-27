В Польше произошло ДТП, в котором пострадали трое украинцев, еще один погиб.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на начальника управления консульского обеспечения Департамента консульской службы МИД Василия Кирилича.

«26 октября в Силезском воеводстве Польши произошло ДТП, в результате которого погиб гражданин Украины и трое украинский получили травмы различной степени сложности», - рассказал Кирилич.

Он также отметил, что личности пострадавших уже установлены.

«Причины и обстоятельства этой трагедии расследует местная полиция», - пояснил представитель МИД.

По словам Кирилича, консульство оказывает необходимую консульско-правовую помощь родственникам пострадавших.

Ранее в Facebook-сообществе dtp.kiev.ua сообщали, что на 11-й национальной дороге вблизи Гливице автобус Фольксваген на закруглении дороги на высокой скорости врезался в лесовоз.

По информации СМИ, в ДТП погибли двое украинцев, ранения получили пятеро.

Кирилич отметил, что это не соответствует официальной информации консульства.