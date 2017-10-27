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ЕС предоставит почти 89,5 млн евро правительству Украины для реализации реформ.

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе Кабмина, 27 октября первый вице-премьер-министр Украины Степан Кубив и председатель группы поддержки Украины Европейской комиссии Питер Вагнер подписали два соглашения о сотрудничестве.

Соглашение о финансировании программы технического сотрудничества 2017 предусматривает предоставление Европейским Союзом помощи правительству для повышения способности органов государственной власти по выполнению Соглашения об ассоциации и углубленной всеобъемлющей зоны свободной торговли с ЕС. Согласно условиям, прописанным в соглашении, предусмотрено финансирование ряда процедур адаптации законодательства Украины к праву ЕС, а также эффективной разработки и имплементации реформ.

Согласно программе, техническая помощь будет сосредоточена в приоритетных сферах, таких как государственное управление, сельское хозяйство, земельная реформа, поддержка частного сектора экономики, здравоохранение, культура, транспорт. Финансирование проектов будет осуществляться как через прямое предоставление грантовых средств, так и через косвенное их администрирование Британским Советом, ЕБРР, Программой развития ООН (ПРООН).

Бюджет программы составляет почти 38,1 млн евро (из которых вклад ЕС – 37 млн ​​евро, вклад Британского совета – почти 63 тыс. евро, компенсация взноса за участие в программе COSME – 1 млн евро).

В рамках второго подписанного сторонами документа – соглашения о финансировании программы «Поддержка реформ по развитию верховенства права в Украине (ПРАВО)», Европейская комиссия профинансирует ряд мероприятий по реформированию правовой системы в Украине.

К ним относятся:

поддержка судебной реформы, в частности, системы правосудия, исполнение судебных решений, улучшение доступа к системе правосудия, государственных реестров, введение санкций;

поддержка реформы правоохранительной системы с акцентом на поддержку Национальной полиции Украины.

Бюджет программы составляет 52,5 млн евро.
ForUm

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