Конгрессно-выставочный центр вместе с вертолетной площадкой в центре Киева до сих пор могут контролировать люди, связанные с экс-президентом Виктором Януковичем. Об этом говорится в расследовании программы Схемы.

Объект был возведен ближайшим окружением Януковича – данные о его финансировании и строительстве были найдены в резиденции «Межигорье».

Официально комплекс «Парковый» оформили на компанию «Амадеус Ко» с оффшорным корнями. Но после побега Януковича из Украины в феврале 2014 участники проекта «Януковичликс», которые исследовали заброшенные в резиденции документы, установили: за строительством в частности стояла компания «Танталит». Это фирма, на которую была записана резиденция Межигорье под Киевом, где и жил Янукович.

По данным реестра прав на недвижимое имущество, здание «Паркового» до сих пор находится в собственности частной фирмы «Амадеус Ко». Сооружение под арестом с 2015 года – это значит, что с тех пор владелец не имел возможности его продать, но мог им пользоваться.

Летом 2017 Апелляционный суд Киева запретил «Амадеус Ко» не только отчуждать, но и пользоваться и распоряжаться имуществом комплекса.

«Амадеус Ко» является собственником, но всех полномочий собственника его лишили. То есть, по смыслу решения, должно зайти государственное предприятие, которое вместо владельца должно делать все, стать фактическим владельцем, если так можно выразиться», - отмечает адвокат ООО «Амадеус Ко» Александр Салазський.

Но несмотря на это в компании признают: «Амадеус Ко» до сих пор продолжает собирать деньги с арендаторов и платит охранникам и уборщикам.

«У нас есть обязанности, зафиксированные договорами аренды, которые были подписаны еще до решения суда, - указывает директор «Амадеус Ко» Антон Озадовский. - Мы сейчас не подписываем новых договоров с тех пор, как мы получили решение суда последнее».

И даже старые договора аренды приносят «Амадеус Ко» стабильный доход. Так, например, около миллиона гривен ежемесячно «Амадеус Ко» платит компания «Анте медиам» - владелец расположенного в «Парковом» дата-центра. Еще около 400 тысяч гривен ежемесячно платит ресторан.

Получал «Амадеус» и средства из государственного бюджета. Национальная общественная телерадиокомпания Украины должна уплатить более миллиона гривен за использование помещений во время конкурса «Евровидение».

Правда, и расходы у комплекса немалые: в некоторые месяцы около миллиона гривен идет только на электроэнергию.

В годовых отчетах фирма показывает чистый убыток, при этом выручка за 2016 составила около 40 млн гривен, за 2015-й - около 20 млн гривен.

Следовательно, с августа личное имущество по решению суда должно перейти не в собственность, как поспешил заявить президент Петр Порошенко, а в оперативное управление государству.

Право оперативного управления для организации охраны, ответственного хранения, проведения текущих ремонтов, обслуживания и поддержания имущества в надлежащем состоянии суд передал госпредприятию «Финансирование инфраструктурных проектов».

Но и этого пока не произошло. За почти три месяца после вынесения решения суда госпредприятие так и не начало управлять имуществом «Амадеуса».

«Владельцем компании «Амадеус Ко» является иностранный инвестор и, насколько мне известно, гражданин Украины. Что там происходит в корпоративных отношениях дальше, мне неизвестно. Владельцы компании ООО «Амадеус Ко» не изменялись», - уверяет Озадовский.

Он добавил, что в последние годы он не контактировал с владельцами предприятия и сейчас влияние на работу компании якобы имеет только он сам.

Согласно данным реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, в «Амадеус Ко» есть два официальных владельца. Это киевлянин Александр Хомяк, который находится в розыске, и британская компания Fineroad Business LLP. За ней стоят две оффшорные компании с острова Невис.

Согласно судебным постановлениям, ранее официальным директором и владелицей Fineroad Business LLP была Надежда Собчук – бывшая сотрудница «Радикал Банк», который якобы входил в сферу влияния Януковича.

На допросе она рассказала, что документы подписывала за денежное вознаграждение по требованию руководства «Радикал Банк» и юриста фирмы «Танталит».

Однако с конца 2016-го британскую компанию по документам контролирует другой человек. Это также гражданин Украины – его зовут Яшар Ходжаев и он зарегистрирован в Енакиево, родном городе Януковича.

Ходжаев не слишком похож на настоящего бизнесмена, имевшего финансовую возможность стать владельцем вертолетной площадки в центре столицы. Но, похоже, что он и раньше фигурировал в схемах «семьи» Януковича.

Например, некоторое время после Евромайдана на Ходжаева был записан офисный центр в Киеве, который до этого принадлежал к сфере влияния компании «Танталит».

«Поэтому представляется, что вертолетную площадку и до сих пор могут контролировать люди, связанные с Виктором Януковичем. А заявления провластных политиков пока больше похожи на пиар для демонстрации еще не достигнутых успехов в расследовании дел о преступлениях бывшей власти», - резюмировали журналисты.