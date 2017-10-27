Прокуратура Киевской области задержала бывшего сотрудника спецподразделения «Альфа» Службы безопасности Украины, у которого при обыске гаражного помещения обнаружили и изъяли из незаконного оборота боеприпасы и наркотические средства. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В ходе проведения профилактических мероприятий на территории Борисполя установлено, что бывший сотрудник спецподразделения «Альфа» Службы безопасности Украины незаконно хранит оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества.

С целью проверки указанной информации был проведен неотложный обыск по адресу проживания 37-летнего мужчины.

В доме и гаражном помещении обнаружено и изъято большое количество оружия, в том числе 146 предметов, похожих на патроны с различными калибрами, предмет похожий на корпус гранаты «РГУ», 4 картонные коробки с сухим веществом, внешне похожим на каннабис, и полимерные пакеты с веществом, похожим на взрывное.

По указанным фактам Бориспольской местной прокуратурой внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами без предусмотренного законом разрешения) УК Украины и по ч. 1 ст. 309 (незаконное приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств без цели сбыта) УК Украины.

Проводятся неотложные следственно-розыскные действия, устанавливаются лица, с которыми злоумышленник мог сотрудничать в осуществлении незаконной деятельности, изъятое будет направлены на соответствующие экспертизы, решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

Досудебное расследование продолжается.