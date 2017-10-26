Президент регионального правительства Каталонии Карлес Пучдемон решил не созывать проведение досрочных выборов. Об этом говорится в сообщении на сайте телеканала CNBC.

Политик сказал, что рассматривал шаг проведения досрочных выборов с целью укрепления своего мандата и чтобы найти выход из тупика в отношениях с центральной властью в Мадриде, но исключил такую возможность.

По его словам, он не получил достаточных гарантий от центрального правительства Испании, которые бы свидетельствовали, что Мадрид не будет вводить прямое управление в Каталонии, сообщает УНИАН.

«Я был готов объявить выборы, если бы были предоставлены гарантии. Нет никаких гарантий, которые бы оправдывали объявление выборов сегодня», - заявил Пучдемон.

Он также сказал, что сейчас все зависит от парламента Каталонии, чтобы двигаться дальше в вопросе отделения от Испании по результатам референдума о независимости, который состоялся 1 октября.

Напомним, правительство Испании решило отстранить от власти главу каталонского правительства Карлеса Пучдемона и весь его кабинет. Кроме того, Мадрид выступает за проведение внеочередных выборов не позднее чем через полгода.