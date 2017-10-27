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Половина уволенных полицейских, которые не прошли переаттестацию, возобновились на своих должностях через суды.

Об этом заявил председатель Национальной полиции Украины во время расширенного совещания во Львове, передает IA ZIK.

В частности, по его словам, из 5 тысяч  уволенных сотрудников возобновились 2,5 тысячи.

Также глава Нацполиции сообщил, что прокуратура открыла 126 производств о получении взяток полицейским, 16 из которых осуждены.

Кроме того, составлено 283 протокола в отношении работников полиции о вождении в нетрезвом состоянии: 184 из таких полицейских были уволены, однако 25 из них смогли восстановиться через суды.
ForUm

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