Половина уволенных полицейских, которые не прошли переаттестацию, возобновились на своих должностях через суды.
Об этом заявил председатель Национальной полиции Украины во время расширенного совещания во Львове, передает IA ZIK.
В частности, по его словам, из 5 тысяч уволенных сотрудников возобновились 2,5 тысячи.
Также глава Нацполиции сообщил, что прокуратура открыла 126 производств о получении взяток полицейским, 16 из которых осуждены.
Кроме того, составлено 283 протокола в отношении работников полиции о вождении в нетрезвом состоянии: 184 из таких полицейских были уволены, однако 25 из них смогли восстановиться через суды.
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