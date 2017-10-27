В Национальной полиции введена должность заместителя председателя Нацполиции – начальника Департамента кадрового обеспечения. На должность руководителя этого подразделения назначен генерал полиции третьего ранга Игоря Клименко.

Об этом, как сообщили ForUm’у в пресс-службе ведомства, заявил глава Нацполиции Сергей Князев во время заседания ведомственной коллегии во Львове.

«Такое назначение связано с необходимостью более внимательного отношения к вопросам соблюдения дисциплины и законности в деятельности ведомства», - сказал он.

По словам Князева, вопросы соблюдения дисциплины и законности в работе полиции, а также вопросы защиты самих полицейских стоят достаточно остро.

В связи с этим глава Нацполиции отметил персональную ответственность руководителей подразделений за действия их подчиненных.

«Предупреждаю: сокрытие правонарушений с целью искажения реального положения дел, непринятие адекватных мер реагирования к виновным – недопустимы. Это моя принципиальная позиция, и она остается неизменной», - заявил он.

Поэтому для уделения большего внимания вопросам дисциплины и законности в работе полиции, а также защиты полицейских, руководством ведомства по согласованию с МВД Украины принято решение о повышении статуса подразделения кадрового обеспечения Нацполиции.